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Наомі Кемпбелл оголила груди на показі Valentino (18+)

Супермодель Наомі Кемпбелл взяла участь у показі Valentino в Парижі (Франція).

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Наомі Кемпбелл взяла участь у показі Valentino в Парижі, фото вона опублікувала в Instagram.

Супермодель демонструвала публіці чорне прозоре плаття з багатошаровим і пишною спідницею.

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– Закриття весняного кутюр-шоу Valentino. Вітаємо з історичним моментом, зробленим в такий елегантній манері, ніяких слів не треба було говорити… рада бути частиною такого неймовірного, чарівного моменту. Дякую тобі, – написала вона.

Знімок оцінили в 380 тис. лайків.

Нагадаємо, Кємпбелл повністю оголилася для популярного журналу Love.

Фото: Instagram.

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