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Каменських показала сексуальні форми у білому боді

Українська співачка Настя Каменських представила нову колекцію спортивного одягу свого бренду, надівши біле боді.

каменских

Настя Каменських в білому боді підкреслила сексуальні форми, знімок вона опублікувала в Instagram.

Співачка представила нову колекцію спортивного одягу свого бренду.

– Ви знаєте, як спортивний, здоровий і активний спосіб життя змінив мене! І мені завжди хотілося допомогти дівчатам не боятися йти на зустріч таким змін! Надихати їх і мотивувати, – написала вона.

Фото набрало 30 тисяч лайків за півгодини.

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– Настя, ти найкрасивіша, – пишуть підписники зірки.

 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Раніше Каменських сфотографувала, як загоряє на відпочинку в міні-бікіні.

Фото: kamenskux

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