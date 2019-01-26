Українська співачка Настя Каменських представила нову колекцію спортивного одягу свого бренду, надівши біле боді.
Настя Каменських в білому боді підкреслила сексуальні форми, знімок вона опублікувала в Instagram.
Співачка представила нову колекцію спортивного одягу свого бренду.
– Ви знаєте, як спортивний, здоровий і активний спосіб життя змінив мене! І мені завжди хотілося допомогти дівчатам не боятися йти на зустріч таким змін! Надихати їх і мотивувати, – написала вона.
Фото набрало 30 тисяч лайків за півгодини.
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– Настя, ти найкрасивіша, – пишуть підписники зірки.
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Раніше Каменських сфотографувала, як загоряє на відпочинку в міні-бікіні.
Фото: kamenskux