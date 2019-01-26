Українська співачка Настя Каменських представила нову колекцію спортивного одягу свого бренду, надівши біле боді.

Настя Каменських в білому боді підкреслила сексуальні форми, знімок вона опублікувала в Instagram.

Співачка представила нову колекцію спортивного одягу свого бренду.

– Ви знаєте, як спортивний, здоровий і активний спосіб життя змінив мене! І мені завжди хотілося допомогти дівчатам не боятися йти на зустріч таким змін! Надихати їх і мотивувати, – написала вона.

Фото набрало 30 тисяч лайків за півгодини.

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– Настя, ти найкрасивіша, – пишуть підписники зірки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 26 Янв 2019 в 7:30 PST

Раніше Каменських сфотографувала, як загоряє на відпочинку в міні-бікіні.

Фото: kamenskux