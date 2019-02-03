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Помер Децл: останній виступ репера

У ніч на неділю, 3 лютого, раптово помер репер Кирило Толмацький (Децл).

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3 лютого, раптово помер репер Кирило Толмацький (Децл).

За інформацією російських ЗМІ, 35-річний репер помер після виступу на корпоративі у іжевського бізнесмена.

Захід проходив на честь ювілею власника автосалону Микити Пантюхіна.

Читайте: В Одесі помер відомий український режисер-мультиплікатор

У соцмережі Instagram з’явилося відео з виступу Децла. На відео музикант виконує одну з найпопулярніших своїх пісень Вечеринка.

Нагадаємо, реперу стало погано після концерту в клубі Пош в Іжевську (Росія). Він втратив свідомість у гримерці, а прибулі медики швидкої допомоги тільки констатували смерть.

Фото: stan_tyumen

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