У ніч на неділю, 3 лютого, раптово помер репер Кирило Толмацький (Децл).
3 лютого, раптово помер репер Кирило Толмацький (Децл).
За інформацією російських ЗМІ, 35-річний репер помер після виступу на корпоративі у іжевського бізнесмена.
Захід проходив на честь ювілею власника автосалону Микити Пантюхіна.
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У соцмережі Instagram з’явилося відео з виступу Децла. На відео музикант виконує одну з найпопулярніших своїх пісень Вечеринка.
Нагадаємо, реперу стало погано після концерту в клубі Пош в Іжевську (Росія). Він втратив свідомість у гримерці, а прибулі медики швидкої допомоги тільки констатували смерть.
Фото: stan_tyumen
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