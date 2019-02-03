Репер Кирило Толмацький (Децл) помер в Іжевську (РФ) у віці 35 років.

Кирило Толмацький (Децл) помер від зупинки серця після виступу на закритій вечірці у іжевського бізнесмена.

Біографія Кирила Толмацкого

Кирило Толмацький народився 22 липня 1983 року у Москві. Його батько продюсер Олександр Толмацький є засновником компанії Медіастар. Саме він продюсував сина.

Кирило навчався в Швейцарії та у British International School у Москві.

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Він відвідував школу брейк-дансу, де і отримав прізвисько Децл через свій маленький зріст.

У 1999 році він вперше виступив на сцені в ході фестивалю Adidas StreetBall Challenge з піснею Пятница.

Через кілька місяців його фото потрапило на обкладинку журналу ПТЮЧ, завдяки чому Децл став ще популярнішим.

Перший альбом Децла Кто ты? вийшов у 2000 році. Він завоював премію Record 2000 у номінації Дебют року. Кліпи на пісні Слезы, Вечеринка і Кровь моя, кровь, довгий час лідирували в чартах.

Диск Уличный боец був відзначений низкою премій, в тому числі MTV Music Awards і Стопудовий хіт каналу МУЗ-ТВ. Трек Письмо був відзначений Золотим грамофоном.

Пізніше Децл почав самостійну творчу діяльність. Альбом aka Le Truck був записаний без участі попереднього автора пісень Влада Валова.

У 2008 і 2010 році вийшли альбоми MosVegas і Здесь и сейчас.

Протягом наступних років Децл працював над трилогією Дециллион, що складається з трьох дисків. Перший альбом – DancehallMania – був записаний спільно з музикантами з Ямайки на місцевому діалекті англійської мови.

Друга платівка – MXXXIII – вийшла у вересні 2014 року.

Третя частина – російськомовний альбом, над яким Децл працював спільно з російськими та зарубіжними музикантами.

У 2016 році Децл випустив альбом Favela Funk. Для його написання він надихався поїздкою до Бразилії. У піснях змішані фанк, самба, реггі і речитатив.

Останній альбом Децла – Неважно, кто там у руля – вийшов в листопаді 2018 року.

Фото: juzeppejostko