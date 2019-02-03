Помер російський репер Кирило Толмацький, відомий під псевдонімом Децл. Йому було 35 років.

Помер російський репер Децл, повідомив його продюсер Олександр Толмацький в Facebook.

– Кирила більше немає, – написав він.

Толмацький помер у ніч на неділю, 3 лютого.

За словами концертного директора Децла Павла Беленця, реперу стало погано близько 01.00 після концерту в клубі Пош в Іжевську (Росія). Він втратив свідомість у гримерці, а прибулі медики швидкої допомоги тільки констатували смерть.

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Попередньо встановлено, що Децл помер від зупинки серця.

Децл – відомий репер і екс-учасник групи Bad B. Альянс. На його рахунку вісім студійних альбомів.

Толмацькому належать хіти Вечеринка, Слезы, Письмо и Для тебя. Дебютний трек Пятниця він записав за допомогою батька, музичного продюсера Олександра Толмацького, який продюсував його надалі.