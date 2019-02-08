У Росії помер відомий актор Сергій Юрський. Йому було 83 роки.

У Росії помер відомий актор Сергій Юрський, повідомляють російські видання з посиланням на прес-службу театру Моссовета, в якому він виступав.

Дочка актора Дарина Юрська розповіла, що батько помер від зупинки серця.

У грудні минулого року з’явилася інформація про термінову госпіталізацію актора, але в театрі сказали, що Юрський знаходиться на профілактичному лікуванні.

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Юрський зіграв у таких фільмах, як Золоте теля, Місце зустрічі змінити не можна, Любов та голуби, Королева Марго та інші.

Нагадаємо, 8 червня 2018 року актор Ігор Лях, який зіграв Льоньку у фільмі Любов і голуби, помер у віці 55 років.

Фото: 24smi.org