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Астаф’єва показала екстремальне декольте у мереживній сукні

Українська співачка Даша Астаф’єва поділилася фотографіями в чорній оксамитовій сукні в горох.

Астаф’єва показала екстремальне декольте у мереживній сукні

Даша Астаф’єва поділилася в Instagram фотографіями в чорній оксамитовій сукні в горох.

Співачка показали три знімки, на яких вона позує на червоній доріжці. Астаф’єва продемонструвала глибоке декольте в чорній оксамитовій сукні.

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За годину фото оцінили в 2 тис. лайків.

– Небезпечно прекрасна! Приголомшлива дівчина і сукня на ній, – пішкт шанувальники співачки.

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Астаф’єва показала екстремальне декольте у мереживній сукні / 3 фотографии

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф’єва опублікувала відверте фото у напівпрозорій сукні.

Фото: da_astafieva

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