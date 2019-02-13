Українська співачка Даша Астаф’єва поділилася фотографіями в чорній оксамитовій сукні в горох.
Даша Астаф’єва поділилася в Instagram фотографіями в чорній оксамитовій сукні в горох.
Співачка показали три знімки, на яких вона позує на червоній доріжці. Астаф’єва продемонструвала глибоке декольте в чорній оксамитовій сукні.
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За годину фото оцінили в 2 тис. лайків.
– Небезпечно прекрасна! Приголомшлива дівчина і сукня на ній, – пішкт шанувальники співачки.
Астаф’єва показала екстремальне декольте у мереживній сукні / 3 фотографии
Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф’єва опублікувала відверте фото у напівпрозорій сукні.
Фото: da_astafieva
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