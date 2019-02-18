Скандальна українська співачка Ані Лорак знялася в рекламі йогурту для російського телебачення.

Ані Лорак знялася в рекламі йогурту для російського телебачення і опублікувала її на своїй сторінці в Instagram.

– Правильне харчування визначає наше здоров’я. Настрій на висоті! Як і я кожен день! – продовжила рекламувати йогурт вже в підписі до відео.

За п’ять годин ролик переглянули понад 170 тис. разів.

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Шанувальники відзначили, що голос і зовнішність Ані Лорак дуже змінилися.

– Ніс як у Майкла Джексона, та й схожа на нього після пластики. Голос огидний. Оригінальний набагато сексуальніший і яскравіший, – пишуть підписники.

Нагадаємо, 31 січня Ані Лорак розлучилася з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Відео: anilorak