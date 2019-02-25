Українська співачка Настя Каменських показала в ліжку оголену п’яту точку.

Українська співачка Настя Каменських показала в ліжку оголену п’яту точку, знімок вона опублікувала в Instagram.

Співачка позує в ліжку без одягу, прикрившись ковдрою.

Фотографія набрала понад 181 тисячу лайків.

– Хто ще не бачив мою Попа как у Ким – посилання в профілі-написала вона.

Читайте: Вагітна чи погладшала? Каменських заінтригувала мережу

Багато підписників співачки не оцінили фото і припустили, що Насті більше нічого показати, крім оголених фото.

– Давай щось нове! Всі вже бачили, – пишуть в коментарях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Фев 2019 в 10:33 PST

Раніше Каменських сфотографувала, як загоряє на відпочинку в міні-бікіні.

Фото: kamenskux