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Давай щось нове! Каменських розкритикували за голе фото в ліжку

Українська співачка Настя Каменських показала в ліжку оголену п’яту точку.

каменских

Українська співачка Настя Каменських показала в ліжку оголену п’яту точку, знімок вона опублікувала в Instagram.

Співачка позує в ліжку без одягу, прикрившись ковдрою.

Фотографія набрала понад 181 тисячу лайків.

– Хто ще не бачив мою Попа как у Ким – посилання в профілі-написала вона.

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Багато підписників співачки не оцінили фото і припустили, що Насті більше нічого показати, крім оголених фото.

– Давай щось нове! Всі вже бачили, – пишуть в коментарях.

 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Раніше Каменських сфотографувала, як загоряє на відпочинку в міні-бікіні.

Фото: kamenskux

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