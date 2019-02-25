Українська співачка Настя Каменських показала в ліжку оголену п’яту точку.
Українська співачка Настя Каменських показала в ліжку оголену п’яту точку, знімок вона опублікувала в Instagram.
Співачка позує в ліжку без одягу, прикрившись ковдрою.
Фотографія набрала понад 181 тисячу лайків.
– Хто ще не бачив мою Попа как у Ким – посилання в профілі-написала вона.
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Багато підписників співачки не оцінили фото і припустили, що Насті більше нічого показати, крім оголених фото.
– Давай щось нове! Всі вже бачили, – пишуть в коментарях.
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Раніше Каменських сфотографувала, як загоряє на відпочинку в міні-бікіні.
Фото: kamenskux