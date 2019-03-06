У клініці в Парижі (Франція) помер 65-річний мільярдер і торговець діамантами Ехуд Ланіадо. Він помер під час операції по збільшенню пеніса.

У клініці в Парижі помер 65-річний мільярдер і торговець діамантами Ехуд Ланіадо. Він помер під час операції по збільшенню пеніса, пише The Mirror.

За інформацією видання, до смерті призвели ускладнення під час операції.

У Ланіадо стався серцевий напад, коли йому зробили ін’єкцію в статевий орган.

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– Він завжди думав про свою зовнішність і про те, як його сприймали інші люди, – розповів один з друзів Ланіадо.

Нагадаємо, в штаті Меріленд (США) медики вперше провели успішну повну пересадку чоловічого статевого органу.