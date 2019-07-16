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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Кайлі Дженнер зізналася, що її “життя не ідеальне”

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер вважає своє життя недосконалим.

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Кайлі Дженнер розповіла, що все, що бачать шанувальники про неї в соцмережах є поверхневою інформацією, а її життя не ідеальне.

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– Я втрачала друзів і іноді втрачала себе. Моє перше татуювання було словом розсудливість, щоб нагадувати собі кожного дня про те, що це треба берегти в собі. Я боролася з тривогою в молодому і дорослому віці, а після народження дитини я зайнялася внутрішніми злетами і падіннями. Я відчувала, що мені доводилося знову шукати себе… Я людина. Моє життя не досконале, і те, що ви бачите тут, в соціальних мережах, це просто поверхня, – написала вона.

Також мільярдерка зазначила, що пишається собою, незважаючи ні на що.

Раніше Факти ICTV писали, що Forbes назвав Кайлі Дженнер наймолодшим мільярдером в історії.

Джерело: kyliejenner

Фото: kyliejenner

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