Світлана Лобода поділилася спільним знімком з Іриною Бережною, яка загинула в автокатастрофі рівно два роки тому.

У понеділок, 5 серпня, виповнюється два роки з дня трагічної смерті екс-народного депутата від Партії регіонів Ірини Бережної.

У 2017 році Бережна загинула в автокатастрофі на узбережжі Адріатичного моря між Італією і Хорватією. Авто з політиком вилетіло з серпантину, коли водій не впорався з керуванням.

В аварії вижила дочка Бережної, яка була пристебнута в автокріслі.

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Спільним знімком зі своєю подругою поділилася українська співачка Світлана Лобода.

– Кохана дівчинко… наш птах… де літаєш ти зараз… чи добре там тобі… без нас… так тебе не вистачає… молюся про тебе… люблю… 5.08, – підписала фото Лобода.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували біографію Ірини Бережної, яка двічі проходила у Верховну Раду.