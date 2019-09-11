Російська телеведуча Анфіса Чехова оголилася для фотосесії на ранчо.

41-річна російська телеведуча Анфіса Чехова порадувала шанувальників спекотним знімком.

“Секс-гуру” повністю оголилася для своїх 1,6 млн фоловерів в Instagram.

Відзначимо, що знімок вийшов більш чуттєвим, ніж вульгарним. Природність у всій красі Анфіса Чехова продемонструвала, осідлавши коня на одному з підмосковних ранчо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova) 10 Сен 2019 в 11:58 PDT

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За словами артистки, вона змогла дозволити собі “еротичні” фото, так як поки у неї немає чоловіка, і нікому їй цього заборонити.

Нагадаємо, німецька супермодель Клаудія Шиффер знялася у “голій” фотосесії для Vogue.