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Оголена Анфіса Чехова осідлала коня (18+)

Російська телеведуча Анфіса Чехова оголилася для фотосесії на ранчо.

Оголена Анфіса Чехова осідлала коня (18+)

41-річна російська телеведуча Анфіса Чехова порадувала шанувальників спекотним знімком.

“Секс-гуру” повністю оголилася для своїх 1,6 млн фоловерів в Instagram.

Відзначимо, що знімок вийшов більш чуттєвим, ніж вульгарним. Природність у всій красі Анфіса Чехова продемонструвала, осідлавши коня на одному з підмосковних ранчо.

 

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Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)

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За словами артистки, вона змогла дозволити собі “еротичні” фото, так як поки у неї немає чоловіка, і нікому їй цього заборонити.

Нагадаємо, німецька супермодель Клаудія Шиффер знялася у “голій” фотосесії для Vogue.

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