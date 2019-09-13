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Playboy показав обкладинку і нові фото з Кайлі Дженнер

Журнал Playboy опублікував у соцмережі три свіжі спекотні фотографії з Кайлі Дженнер.

Playboy показав обкладинку і нові фото з Кайлі Дженнер

На сторінці Playboy в Instagram з’явилися нові фотографії з наймолодшою з сестер Кардашян – Кайлі Дженнер.

На обкладинці журналу молода мільярдерка у дуже симпатичній мереживній червоній білизні демонструє свої пишні груди.

Велике питання у всіх полягає в тому, чому на двох свіжих фото з Дженнер не видно її обличчя.

Читайте: Оголена Анфіса Чехова осідлала коня (18+)

Радує, що хоч б на одному зі знімків обличчя зірки не сховали.

Playboy показав обкладинку і нові фото з Кайлі Дженнер / 3 фотографии

Нагадаємо, Forbes назвав Кайлі Дженнер наймолодшим мільярдером в історії.

Фото: Dreamstime

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