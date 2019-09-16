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Помер актор Беверлі-Хіллз Брайан Тюрк

Актор Брайан Тюрк більше року боровся з раком мозку.

Помер актор Беверлі-Хіллз Брайан Тюрк

Актор Брайан Тюрк помер у віці 49 років у п’ятницю, більше ніж через рік після того, як йому вперше поставили діагноз рак мозку.

Смерть актора, який зіграв у легендарному серіалі Беверлі-Хіллз, 90210,  підтвердив його представник.

Допомагали Тюрку боротися з хворобою дружина та 8-річний син.

Читайте: Помер легендарний трейдер Томас Бун Пікенс

Актор також відомий своїми ролями у фільмах: Американський пиріг 2, Крокодил Данді у Лос-Анджелесі та Загублений світ: парк Юрського періоду.

Нагадаємо, у російської актриси Анастасії Заворотнюк виявили останню стадію пухлини мозку.

Джерело: Sun

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