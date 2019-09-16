Актор Брайан Тюрк більше року боровся з раком мозку.
Актор Брайан Тюрк помер у віці 49 років у п’ятницю, більше ніж через рік після того, як йому вперше поставили діагноз рак мозку.
Смерть актора, який зіграв у легендарному серіалі Беверлі-Хіллз, 90210, підтвердив його представник.
Допомагали Тюрку боротися з хворобою дружина та 8-річний син.
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Актор також відомий своїми ролями у фільмах: Американський пиріг 2, Крокодил Данді у Лос-Анджелесі та Загублений світ: парк Юрського періоду.
Нагадаємо, у російської актриси Анастасії Заворотнюк виявили останню стадію пухлини мозку.
Джерело: Sun
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