Бен Аффлек зареєструвався у додатку для знайомств Raya, щоб сходити на побачення.
Актор Бен Аффлек зареєструвався у додатку для знайомств Raya, яке призначене для пошуку пари серед людей, які працюють у сфері шоу-бізнесу.
При цьому джерело повідомило, що “Аффлек хоче серйозних стосунків і не шукає побачень зі знаменитостями”.
– У нього є діти, він зосереджений на роботі, але готовий знову закохатися, – кажуть в оточенні актора.
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Як відомо, Аффлек зустрічався (і навіть був одружений) з декількома топ-зірками включаючи Дженніфер Гарнер, Гвінет Пелтроу і навіть Дженніфер Лопес.
Raya – це приватний додаток для знайомств на iOS, у який користувачі повинні бути запрошені вже існуючим учасником, після чого членський комітет голосує щодо нової кандидатури.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес пограбували, коли вона вечеряла зі своїм нареченим Алексом Родрігесом.
Джерело: Page Six
Фото: Ben Affleck