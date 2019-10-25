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Бен Аффлек “шукає кохання” у додатку для знайомств Raya

Бен Аффлек зареєструвався у додатку для знайомств Raya, щоб сходити на побачення.

Бен Аффлек “шукає кохання” у додатку для знайомств Raya

Актор Бен Аффлек зареєструвався у додатку для знайомств Raya, яке призначене для пошуку пари серед людей, які працюють у сфері шоу-бізнесу.

При цьому джерело повідомило, що “Аффлек хоче серйозних стосунків і не шукає побачень зі знаменитостями”.

– У нього є діти, він зосереджений на роботі, але готовий знову закохатися, – кажуть в оточенні актора.

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Як відомо, Аффлек зустрічався (і навіть був одружений) з декількома топ-зірками включаючи Дженніфер Гарнер, Гвінет Пелтроу і навіть Дженніфер Лопес.

Raya – це приватний додаток для знайомств на iOS, у який користувачі повинні бути запрошені вже існуючим учасником, після чого членський комітет голосує щодо нової кандидатури.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес пограбували, коли вона вечеряла зі своїм нареченим Алексом Родрігесом.

Джерело: Page Six

Фото: Ben Affleck

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