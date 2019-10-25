Український телеведучий Володимир Остапчук розлучається з Оленою Войченко після 12 років шлюбу.

Володимир Остапчук подав на розлучення з Оленою Войченко, з якою прожив у шлюбі 12 років.

За цей час у пари народилося двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр.

Заява про розлучення з’явилась на сайті Подільського райсуду Києва 22 жовтня.

Згодом саме подружжя підтвердило чутки:

– Так, це правда. Життя непередбачуване і так трапляється. Щиро кажучи, ми не хочемо виносити наші особисті взаємини на загальний огляд. Ми особливо трепетно ​​оберігаємо наш особистий простір, адже у нас двоє чудових дітей.

Про причини мовчать, проте натякнули на постійне життя на відстані, бо Остапчук багато працює по всій Україні та за кордоном.

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Але вони залишаються друзями заради дітей.

Факти ICTV чекають на коментар від PR-менеджера телеведучого.

Нагадаємо, нещодавно співачка Слава заявила про розлучення з Едгаром Камінським.

Фото: Володимир Остапчук