Український телеведучий Володимир Остапчук розлучається з Оленою Войченко після 12 років шлюбу.
Володимир Остапчук подав на розлучення з Оленою Войченко, з якою прожив у шлюбі 12 років.
За цей час у пари народилося двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр.
Заява про розлучення з’явилась на сайті Подільського райсуду Києва 22 жовтня.
Згодом саме подружжя підтвердило чутки:
– Так, це правда. Життя непередбачуване і так трапляється. Щиро кажучи, ми не хочемо виносити наші особисті взаємини на загальний огляд. Ми особливо трепетно оберігаємо наш особистий простір, адже у нас двоє чудових дітей.
Про причини мовчать, проте натякнули на постійне життя на відстані, бо Остапчук багато працює по всій Україні та за кордоном.
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Але вони залишаються друзями заради дітей.
Факти ICTV чекають на коментар від PR-менеджера телеведучого.
Нагадаємо, нещодавно співачка Слава заявила про розлучення з Едгаром Камінським.
Фото: Володимир Остапчук