Солістка шведського гурту Roxette Марі Фредрікссон померла на 62-му році життя. Причиною смерті стала тривала хвороба.

Марі була єдиною власницею п’яти нагород Найкраща рок-співачка Швеції.

Ми зібрали для вас найвідоміші хіти солістки Roxette Марі Фредрікссон.

It Must Have Been Love

Listen To Your Heart

Spending My Time

Fading Like A Flower

Joyride

Концертну діяльність Марі Фредрікссон припинила у 2016 році за порадою лікарів.

Нагадаємо, Марі Фредрікссон померла 9 грудня у віці 61 року.