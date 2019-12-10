Померла шведська співачка, солістка поп-рок дуету Roxette. Факти ICTV публікують найвідоміші хіти Марі Фредрікссон.
Солістка шведського гурту Roxette Марі Фредрікссон померла на 62-му році життя. Причиною смерті стала тривала хвороба.
Марі була єдиною власницею п’яти нагород Найкраща рок-співачка Швеції.
Ми зібрали для вас найвідоміші хіти солістки Roxette Марі Фредрікссон.
It Must Have Been Love
Listen To Your Heart
Spending My Time
Fading Like A Flower
Joyride
Концертну діяльність Марі Фредрікссон припинила у 2016 році за порадою лікарів.
Нагадаємо, Марі Фредрікссон померла 9 грудня у віці 61 року.