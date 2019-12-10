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5 найпопулярніших хітів Марі Фредрікссон

Померла шведська співачка, солістка поп-рок дуету Roxette. Факти ICTV публікують найвідоміші хіти Марі Фредрікссон.

5 найпопулярніших хітів Марі Фредрікссон

Солістка шведського гурту Roxette Марі Фредрікссон померла на 62-му році життя. Причиною смерті стала тривала хвороба.

Марі була єдиною власницею п’яти нагород Найкраща рок-співачка Швеції.

Ми зібрали для вас найвідоміші хіти солістки Roxette Марі Фредрікссон.

It Must Have Been Love

Listen To Your Heart

Spending My Time

Fading Like A Flower

Joyride

Концертну діяльність Марі Фредрікссон припинила у 2016 році за порадою лікарів.

Нагадаємо, Марі Фредрікссон померла 9 грудня у віці 61 року.

Фото: Dreamstime

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