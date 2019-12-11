Мама Ілона Маска виклала у себе в соцмережах фото сина, зроблене у 1995 році.

Мама Ілона Маск виставила фото 23-річного сина, на якому він лагодить старий автомобіль

1995 рік. А люди говорили, що ти не розбираєшся в машинах, – жартома підписала цей пост жінка.

Читайте: Ілон Маск за тиждень розбагатів на $2 млрд

Маск пояснив, що тоді він не міг собі дозволити заплатити за ремонт.

– Я не міг дозволити собі заплатити за ремонт, тому я полагодив майже все в цій машині запчастинами зі звалища. Як не дивно, на знімку я заміняю розбите скло. Коло завершено, лол, – розповів Ілон.

Нещодавно Ілон Маск вперше проїхався на електропікапі Cybertruck.