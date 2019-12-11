Мама Ілона Маска виклала у себе в соцмережах фото сина, зроблене у 1995 році.
Мама Ілона Маск виставила фото 23-річного сина, на якому він лагодить старий автомобіль
1995 рік. А люди говорили, що ти не розбираєшся в машинах, – жартома підписала цей пост жінка.
@elonmusk #1995 And people said you knew nothing about cars😏🤣 #FoundThisPhoto 😍 pic.twitter.com/CpfKvjXdQh
— Maye Musk (@mayemusk) 10 декабря 2019 г.
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Маск пояснив, що тоді він не міг собі дозволити заплатити за ремонт.
– Я не міг дозволити собі заплатити за ремонт, тому я полагодив майже все в цій машині запчастинами зі звалища. Як не дивно, на знімку я заміняю розбите скло. Коло завершено, лол, – розповів Ілон.
Нещодавно Ілон Маск вперше проїхався на електропікапі Cybertruck.