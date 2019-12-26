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У Москві спалили могилу Децла

У Москві спалили могилу хіп-хоп-виконавця Кирила Толмацького, відомого як Децл.

У Москві спалили могилу Децла

Могила хіп-хоп-виконавця Кирила Тлумацького, яка знаходиться в Москві, згоріла в ніч на 26 грудня.

– Ось так хтось вирішив привітати мене з Різдвом і спалив могилу мого сина, – повідомила матір Децла Ірина Толмацька в Instagram.

Читайте: Галина Волчек померла

Як пояснили їй працівники кладовища, хрест і огорожа могили могли спалахнути від свічок, з якими приходять сюди фанатки Децла.

Нагадаємо, Децл помер в ніч на неділю, 3 лютого, від гострої серцевої недостатності.

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