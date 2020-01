Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від королівських грошей і частини повноважень. Як на це відреагувала британська преса – читайте на Фактах ICTV.

Ведучий шоу Good Morning Britain Пірс Морган, відомий своїми критичними висловлюваннями щодо Меган Маркл, негайно відреагував на заяву герцога та герцогині, звинувативши дружину принца в розколі в королівській родині.

– Ось так виглядає злісне зрадництво проти власної сім’ї, – написав Морган у Twitter.

No, that’s what spiteful treachery against your own family looks like. https://t.co/QXEhmQsSgX — Piers Morgan (@piersmorgan) 8 января 2020 г.

Також він додав, що подружжя не захищає свою сім’ю.

– Єдине, що Меган і Гаррі не роблять, це “захищають” їхні сім’ї – вони відрікаються від них!

The one thing Meghan & Harry don’t do is ‘protect’ their families – they disown them! https://t.co/QLgaTyQOVX — Piers Morgan (@piersmorgan) 9 января 2020 г.

Кореспондент BBC Джонні Даймонд пише, що Букінгемський палац був зачеплений їхнім рішенням.

Королівська родина незадоволена не лише змістом заяви, а й тим, що Гаррі та Меган ні з ким в королівській родині не радилися.

BREAKING A palace source tells the BBC that senior members of the Royal family feel “hurt” by the announcement that Harry and Meghan are to withdraw from their current Royal roles. The source confirmed that no members of the royal family were consulted. — Jonny Dymond (@JonnyDymond) 8 января 2020 г.

Британський таблоїд The Sun процитував свого інсайдера.

– Ця картина була яскравим свідченням того, що Гаррі та Меган не вважаються частиною майбутньої установи. З їхньої точки зору, з цього моменту не було сенсу стирчати.

Видання People стверджує, що принц Вільям попереджав молодшого брата про поспішність рішення одружитися на американській актрисі.

Роберт Лейсі, історик та консультант Netflix’s The Crown, каже, що нічого подібного раніше не було.

– Це безпрецедентний випадок у сучасній королівської сім’ї. Важко думати про будь-кого, хто зробив такий рішучий крок.

Meghan Markle and Prince Harry’s Decision Is ‘Unprecedented in the Modern Royal Family’ https://t.co/LnuqVAuFst (with thanks @robertlacey_com) — Simon Perry (@SPerryPeoplemag) 8 января 2020 г.

Раніше принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що відмовляються від королівського фінансового забезпечення та багатьох своїх повноважень.