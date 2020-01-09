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Зрадництво проти сім’ї – реакція британских ЗМІ на заяву принца Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від королівських грошей і частини повноважень. Як на це відреагувала британська преса – читайте на Фактах ICTV.

Зрадництво проти сім’ї – реакція британских ЗМІ на заяву принца Гаррі та Меган Маркл

Ведучий шоу Good Morning Britain Пірс Морган, відомий своїми критичними висловлюваннями щодо Меган Маркл, негайно відреагував на заяву герцога та герцогині, звинувативши дружину принца в розколі в королівській родині.

– Ось так виглядає злісне зрадництво проти власної сім’ї, – написав Морган у Twitter.

Також він додав, що подружжя не захищає свою сім’ю.

– Єдине, що Меган і Гаррі не роблять, це “захищають” їхні сім’ї – вони відрікаються від них!

Читайте: Меган Маркл і принц Гаррі відмовляються від повноважень – реакція королеви

Кореспондент BBC Джонні Даймонд пише, що Букінгемський палац був зачеплений їхнім рішенням.

Королівська родина незадоволена не лише змістом заяви, а й тим, що Гаррі та Меган ні з ким в королівській родині не радилися.

Британський таблоїд The Sun процитував свого інсайдера.

– Ця картина була яскравим свідченням того, що Гаррі та Меган не вважаються частиною майбутньої установи. З їхньої точки зору, з цього моменту не було сенсу стирчати.

Видання People стверджує, що принц Вільям попереджав молодшого брата про поспішність рішення одружитися на американській актрисі.

Роберт Лейсі, історик та консультант Netflix’s The Crown, каже, що нічого подібного раніше не було.

– Це безпрецедентний випадок у сучасній королівської сім’ї. Важко думати про будь-кого, хто зробив такий рішучий крок.

Раніше принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що відмовляються від королівського фінансового забезпечення та багатьох своїх повноважень.

Фото: Getty Images

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