Оззі Осборн вперше розповів, що страждає від хвороби Паркінсона

Рок-музикант Оззі Осборн вперше розповів про те, що у нього діагностували хворобу Паркінсона.
Під час інтерв’ю він і його дружина Шерон поділилися подробицями неврологічного захворювання у музиканта.
– Це одна з форм хвороби Паркінсона. Існує багато різних типів хвороби Паркінсона. Це не смертний вирок, але на нервову систему захворювання впливає, – сказала Шерон.
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Хоча фанати помічали, що у Оззі були симптоми цієї хвороби на початку 2000-х років, рокер розповів, що дізнався про свій діагноз лише в 2019 році.
– Я погано зберігаю секрети, я більше не можу з цим ходити, – сказав він. – Тепер мені легше змиритися з тим, що у мене хвороба Паркінсона.
Нагадаємо, Оззі Осборн скасував світове турне в 2019 році через травму, отриману вдома.
Джерело: Usa Today