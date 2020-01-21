Оззі Осборн вперше розповів, що страждає від хвороби Паркінсона

Рок-музикант Оззі Осборн вперше розповів про те, що у нього діагностували хворобу Паркінсона.

Під час інтерв’ю він і його дружина Шерон поділилися подробицями неврологічного захворювання у музиканта.

– Це одна з форм хвороби Паркінсона. Існує багато різних типів хвороби Паркінсона. Це не смертний вирок, але на нервову систему захворювання впливає, – сказала Шерон.

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Хоча фанати помічали, що у Оззі були симптоми цієї хвороби на початку 2000-х років, рокер розповів, що дізнався про свій діагноз лише в 2019 році.

– Я погано зберігаю секрети, я більше не можу з цим ходити, – сказав він. – Тепер мені легше змиритися з тим, що у мене хвороба Паркінсона.

Нагадаємо, Оззі Осборн скасував світове турне в 2019 році через травму, отриману вдома.

Джерело: Usa Today