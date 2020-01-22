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З одягу – лише шапочка: солістка KAZKA знялася оголеною

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька порадувала шанувальників пікантним знімком.

Дівчина опублікувала фотографію, на якій вона постала у воді повністю оголеною.

На спекотному знімку з одягу на зірці тільки шапочка. При цьому пікантні місця співачка закрила смайликом.

Читайте: RIZDVYANA: KAZKA переспівала хіт Меладзе з відомого мюзиклу

Згідно з підписом Заріцької, вона роздяглася “заради ідеальної засмаги”.

Нагадаємо, раніше солістка  гурту KAZKA зізналася, що має “цікавий пірсинг, можливо, в інтимному місці”.

Фото: kazka.band

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