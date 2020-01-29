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Давайте танцювати! Каменських показала запальне відео

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з шанувальниками новою публікацією.

На опублікованому в Instagram відео зірка станцювала під свій новий спільний з Jacob Forever і Jessy Frank трек Miami.

Читайте: Пограємо? Настя Каменських показала пікантне фото в білому бікіні

– Друзі, давайте танцювати під наш новий запальний трек, – написала Каменських під відео.

Співачка станцювала в яскравій зеленій сукні, а образ її доповнив пояс з написом NK.

 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Раніше засмагла Каменських показала фігуру в мокрому купальнику. Зірка була на відпочинку разом зі своїм чоловіком Потапом.

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