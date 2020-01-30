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Схожа на Беллуччі: Настя Івлєєва кардинально змінила імідж

Популярна російська блогер і ведуча Настя Івлєєва кардинально змінила зовнішність.

На нових фото в соцмережі Івлєєва постала з короткою зачіскою, пофарбованою в чорний колір.

Буквально день тому зіркова ведуча хвалилася яскравою жовто-помаранчевою зачіскою. Але тоді її волосся ще не було обрізане.

 

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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

– Бути різною – значить бути вільною, – підписала знімки Івлєєва.

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Шанувальники знайшли схожість ведучої на фото з актрисою Монікою Беллуччі.

– На Моніку Беллуччі схожа, Жінка-вамп, Яка ж ти різна, – коментують користувачі мережі.

Нагадаємо, Івлєєва знялася в новорічному фільмі для YouTube разом із Максимом Галкіним, Kyivstoner та Аллою Пугачовою.

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