Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) загинув у автокатастрофі 5 років тому – 2 лютого 2015. Однак його творчість залишається з нами й досі.

Деякі сучасні артисти додали до свого репертуару пісні легендарного українського виконавця, аби вшанувати його пам’ять.

Так, гурт Антитіла розповів, що бачить у цьому величезну відповідальність і хоче, музика зазвучала по-новому.

Ми зібрали для вас пісні, які звучать і після смерті Кузьми Скрябіна.

Океан Ельзи – Мовчати

Святослав Вакарчук записав кавер-версію композиції Мовчати майже одразу після смерті Андрія Кузьменка.

– Запис кавер-версії Мовчати зроблено пізно вночі 3 лютого 2015 року.

Антитіла – Люди, як кораблі

За словами соліста гурту Тараса Тополі, всі розуміли, яка відповідальність покладена на нову версію пісні, і йому б хотілося, щоб Люди, як кораблі у новому баченні отримали сучасне звучання.

– Переспів пісні Люди, як кораблі – це наше спасибі самому Андрію. Я вірю, що він чує.

Іван Дорн – Танець пінгвіна

Іван Дорн записав кавер-версію на дуже відому в 90-х роках пісню гурту Скрябін Танець пінгвіна.

У новому виконанні композиція стала більш ритмічною та сучасною.

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Pianoбой – Шампанські очі

Дмитро Шуров випустив кліп на кавер-версію пісні Шампанські очі 17 серпня. Відео було презентовано у день народження Кузьми.

Вперше Pianoбой зіграв Шампанські очі на концерті пам’яті Кузьми, а згодом народилася ідея зробити кліп на пісню.

– Пам’яті Кузьми Скрябіна, – такий підпис залишив під кліпом гурт.

Наталя Могилевська – Старі фотографії

На концерті пам’яті разом з Наталею Могилевською слова цієї пісні хором співав багатотисячний зал.

До слова, Факти ICTV також робили добірку 10 найкращих хітів Кузьми Скрябіна.