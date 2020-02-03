Премія BAFTA-2020: найрозкішніші образи зірок

У Лондоні в Альберт-холі відбулася 73 церемонія нагородження кінопремії BAFTA 2020.

Це досить знакова премія для артистів, оскільки часто її переможці також забирають і статуетки Оскар.

Сам захід проходить в урочистій розкішній атмосфері, тому зірки намагаються продемонструвати свої найкращі наряди.

Ми зібрали для вас найбільш розкішні образи з кінопремії BAFTA-2020.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #BAFTAs 💜 Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 2 Фев 2020 в 1:59 PST

У яскравому образі з’явився також актор Джон Бойєга.

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Запримітили тут і знамениту британську пару – Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Раніше ми також публікували список переможців премії BAFTA-2020.