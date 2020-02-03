Премія BAFTA-2020: найрозкішніші образи зірок

У Лондоні в Альберт-холі відбулася 73 церемонія нагородження кінопремії BAFTA 2020.
Це досить знакова премія для артистів, оскільки часто її переможці також забирають і статуетки Оскар.
Сам захід проходить в урочистій розкішній атмосфері, тому зірки намагаються продемонструвати свої найкращі наряди.
Ми зібрали для вас найбільш розкішні образи з кінопремії BAFTA-2020.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Give a wave to Leading Actor nominee Joaquin Phoenix! • • • 📷@jamiesimonds #EEBAFTAs #BAFTAs #JoaquinPhoenix #Joker
У яскравому образі з’явився також актор Джон Бойєга.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
We’re glad to see you too John Boyega! • • • 📷@anthonyharveyphoto #EEBAFTAs #BAFTAs #JohnBoyega #TheRiseOfSkywalker
Читайте: Дочка Джонні Деппа прийшла на церемонію BAFTA в прозорій сукні без білизни
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Queen & Slim’s Jodie Turner-Smith adding a dash of yellow to the red carpet! • • • 📷@jbirchphoto #EEBAFTAs #BAFTAs #JodieTurnerSmith #QueenAndSlim
Запримітили тут і знамениту британську пару – Кейт Міддлтон і принца Вільяма.
Раніше ми також публікували список переможців премії BAFTA-2020.