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Премія BAFTA-2020: найрозкішніші образи зірок

У Лондоні в Альберт-холі відбулася 73 церемонія нагородження кінопремії BAFTA 2020.

Це досить знакова премія для артистів, оскільки часто її переможці також забирають і статуетки Оскар.

Сам захід проходить в урочистій розкішній атмосфері, тому зірки намагаються продемонструвати свої найкращі наряди.

Ми зібрали для вас найбільш розкішні образи з кінопремії BAFTA-2020.

 

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#BAFTAs 💜

Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica)

 

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Give a wave to Leading Actor nominee Joaquin Phoenix! • • • 📷@jamiesimonds #EEBAFTAs #BAFTAs #JoaquinPhoenix #Joker

Публикация от BAFTA (@bafta)

У яскравому образі з’явився також актор Джон Бойєга.

 

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We’re glad to see you too John Boyega! • • • 📷@anthonyharveyphoto #EEBAFTAs #BAFTAs #JohnBoyega #TheRiseOfSkywalker

Публикация от BAFTA (@bafta)

Читайте: Дочка Джонні Деппа прийшла на церемонію BAFTA в прозорій сукні без білизни

 

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Queen & Slim’s Jodie Turner-Smith adding a dash of yellow to the red carpet! • • • 📷@jbirchphoto #EEBAFTAs #BAFTAs #JodieTurnerSmith #QueenAndSlim

Публикация от BAFTA (@bafta)

Запримітили тут і знамениту британську пару – Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

 

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Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Cambridge arrive on the BAFTA 2020 red carpet. • • • 📷@jamesveysey #EEBAFTAs #BAFTAs #DukeOfCambridge #DuchessOfCambridge

Публикация от BAFTA (@bafta)

Раніше ми також публікували список переможців премії BAFTA-2020.

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