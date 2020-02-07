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Іда Галич народила первістка

Іда Галич стала мамою. Про це 7 лютого повідомив її батько Василь Галич.

Зараз відома блогерша зі своїм чоловіком Аланом отримують привітання від друзів і шанувальників.

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Публикация от ИДА ГАЛИЧ / ИДА БАСИЕВА (@galichida)

Своєму обранцеві Галич подарувала сина, якого назвали Леон.

У родині блогера малюк став первістком.

Читайте: Івлєєва зняла новорічний фільм з Пугачовою, Харламовим і Галкіним

 

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Публикация от Василий Галич (@vasiliigalich)

Нагадаємо, подруга Галич ведуча Настя Івлєєва кардинально змінила зовнішність.

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