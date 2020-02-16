Відома ведуча та екс-дівчина принца Гаррі наклала на себе руки

40-річна екс-ведуча популярного британського реаліті-шоу Острів кохання Керолайн Флек наклала на себе руки.

Тіло Флек знайшли в її квартирі у Лондоні в суботу, 15 лютого. Про самогубство повідомив адвокат її родини. Мотиви жінки поки залишаються в таємниці.

Флек повинна була постати перед судом у справі про напад на свого бойфренда, модель і тенісиста Льюїса Бертона.

При цьому сама Флек ці звинувачення відкидала, а Бертон просив не вважати його потерпілим.

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Відомо, що ведуча мала в 2009 році короткий роман із принцом Гаррі.

Нагадаємо, герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі подадуть до суду на папараці через приховане стеження за ними.

Джерело: Русская служба BBC

Фото: carolineflack