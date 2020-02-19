Пристрасні поцілунки з 25-річним хлопцем: Мадонна “відірвалася” у Лондоні

Популярна співачка Мадонна відсвяткувала закінчення свого лондонського туру Madame X пристрасним поцілунком зі своїм 25-річним хлопцем Ахламаліком Вільямсом.

Знімок, на якому 61-річна зірка цілує свого коханого, прикриваючи його обличчя віялом, з’явилося в соцмережі поп-діви.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 18 Фев 2020 в 4:04 PST

Там же можна знайти відео, на якому Мадонна “відривається” на вечірці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 19 Фев 2020 в 8:29 PST

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– Спасибі, Лондоне… Ви були фанатичні. Не могла б зробити цього без підтримки усіх моїх близьких, – зізналася співачка.

Як відомо, новий хлопець Мадонни Ахламалік Вільямс танцює в балеті суперзірки.