Пристрасні поцілунки з 25-річним хлопцем: Мадонна “відірвалася” у Лондоні

Популярна співачка Мадонна відсвяткувала закінчення свого лондонського туру Madame X пристрасним поцілунком зі своїм 25-річним хлопцем Ахламаліком Вільямсом.
Знімок, на якому 61-річна зірка цілує свого коханого, прикриваючи його обличчя віялом, з’явилося в соцмережі поп-діви.
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Там же можна знайти відео, на якому Мадонна “відривається” на вечірці.
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– Спасибі, Лондоне… Ви були фанатичні. Не могла б зробити цього без підтримки усіх моїх близьких, – зізналася співачка.
Як відомо, новий хлопець Мадонни Ахламалік Вільямс танцює в балеті суперзірки.