Астаф’єва у відвертому купальнику позує в готелі Львова

Відома українська модель і співачка Даша Астаф’єва похвалилася своєю фігурою на нових спекотних знімках.
Цього разу Астаф’єва позувала у купальнику в кольорах тільняшки.
Фотосесія зірки відбулася в одному з готелів Львова.
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“Гарна”, “Оксамитова Даша”, “Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море – мы не встретимся никак”, – коментують фотографії шанувальники.
До слова, раніше Астаф’єва повністю роздяглася на одному зі львівських балконів.