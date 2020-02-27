Астаф’єва у відвертому купальнику позує в готелі Львова

Відома українська модель і співачка Даша Астаф’єва похвалилася своєю фігурою на нових спекотних знімках.

Цього разу Астаф’єва позувала у купальнику в кольорах тільняшки.

Фотосесія зірки відбулася в одному з готелів Львова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 27 Фев 2020 в 8:15 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 27 Фев 2020 в 8:02 PST

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“Гарна”, “Оксамитова Даша”, “Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море – мы не встретимся никак”, – коментують фотографії шанувальники.

До слова, раніше Астаф’єва повністю роздяглася на одному зі львівських балконів.