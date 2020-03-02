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Третя дитина – хлопчик: Олена Подкамінська знову стала матір’ю

Актриса Олена Подкамінська стала багатодітною матір’ю, народивши своєму чоловікові бізнесмену Денису Гущину третю дитину.

Подкамінська повідомила про поповнення в родині 1 березня, хоча дитина народилася ще 21 лютого.

Як назвали сина, щасливі батьки поки тримають у таємниці.

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Відомо, що актриса виховує дев’ятирічну доньку Поліну від першого шлюбу, а також доньку Єву, народжену в шлюбі з Гущиним у 2017 році.

Біографія росіянки Олени Подкаминської стала цікава глядачам після виходу серіалу Кухня, де вона зіграла одну з головних ролей.

 

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Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official)

Нагадаємо, 3 лютого голлівудська актриса Мілла Йовович народила дочку.

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