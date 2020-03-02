Актриса Олена Подкамінська стала багатодітною матір’ю, народивши своєму чоловікові бізнесмену Денису Гущину третю дитину.
Подкамінська повідомила про поповнення в родині 1 березня, хоча дитина народилася ще 21 лютого.
Як назвали сина, щасливі батьки поки тримають у таємниці.
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Відомо, що актриса виховує дев’ятирічну доньку Поліну від першого шлюбу, а також доньку Єву, народжену в шлюбі з Гущиним у 2017 році.
Біографія росіянки Олени Подкаминської стала цікава глядачам після виходу серіалу Кухня, де вона зіграла одну з головних ролей.
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Нагадаємо, 3 лютого голлівудська актриса Мілла Йовович народила дочку.