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Том Хенкс заселився до готелю, де жив інфікований Covid-19 китаєць – ЗМІ

Голлівудський актор Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон приїхали до Австралії, де інфікувалися новим коронавірусом, трохи більше місяця тому.

Подружжя зупинилося в одному з розкішних готелів, в якому пентхаус коштує близько $1 100 за добу, пишуть ЗМІ.

За кілька днів до заселення Хенкса з дружиною у 44-річного чоловіка з китайського Уханя, який жив в тому ж комплексі будівель готелю, було виявлений позитивний результат на Covid-19.

Читайте: Які країни ввели обмеження чи заборону на в’їзд через коронавірус (СПИСОК)

Нагадаємо, Том Хенкс заразився на коронавірус в Австрілії, де перебуває на зйомках байопіка Елвіса Преслі.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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