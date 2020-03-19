Куриленко розповіла, чим її лікують від коронавірусу в Лондоні

Актриса Ольга Куриленко заразилася коронавірусом. Наразі вона почувається набагато краще і перебуває вдома в Лондоні.

Куриленко повідомила, що лікарі жодних ліків для лікування коронавірусу їй не призначали.

– Мені сказали приймати парацетамол на випадок, якщо у мене занадто висока температура і дуже сильний біль. Проте я приймаю вітаміни і добавки.

Також вона додала, що вітаміни не виліковують коронавірус, а тільки допомагають зміцнити імунну систему для боротьби.

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Куриленко приймає пантотенову кислоту, Вітамін Е, Вітамін С, Куркумин та інші вітаміни.

Також актриса додала, що наразі проводить час з сином, вживаючи всіх профілактичних заходів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 18 Мар 2020 в 8:15 PDT

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні зафіксовано ще два випадки коронавірусу.