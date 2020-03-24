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Льва Лещенка з дружиною госпіталізовано з підозрою на коронавірус

78-річного народного артиста РРФСР Льва Лещенка та його дружину госпіталізовано до лікарні в Комунарці.

Як розповів концертний директор артиста Олег Дмитрієв, співак сам вирішив лягти до лікарні, коли відчув нездужання.

– Лікарі порадили йому поїхати до лікарні в Комунарці. Його поклали з підозрою на коронавірус. Зараз провели аналізи, через три дні дізнаємося, – сказав Дмитрієв.

Читайте: Коронавірус підхопив лауреат Нобелівської премії миру

Лещенко з дружиною почуваються добре, розповів народний артист Росії Володимир Винокур.

До слова, Факти ICTV писали, що Лещенко з дружиною в лютому провели тиждень у Європі.

Джерело: Інтерфакс

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