78-річного народного артиста РРФСР Льва Лещенка та його дружину госпіталізовано до лікарні в Комунарці.
Як розповів концертний директор артиста Олег Дмитрієв, співак сам вирішив лягти до лікарні, коли відчув нездужання.
– Лікарі порадили йому поїхати до лікарні в Комунарці. Його поклали з підозрою на коронавірус. Зараз провели аналізи, через три дні дізнаємося, – сказав Дмитрієв.
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Лещенко з дружиною почуваються добре, розповів народний артист Росії Володимир Винокур.
До слова, Факти ICTV писали, що Лещенко з дружиною в лютому провели тиждень у Європі.
Джерело: Інтерфакс
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