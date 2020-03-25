Потрібно терміново розпустити волосся: Джаред Лето увірвався в прямий ефір до Нікітюк

Соліст американського гурту 30 seconds to Mars Джаред Лето подзвонив українській ведучій Лесі Нікітюк, коли вона спілкувалася зі своїми шанувальниками у прямому ефірі в соцмережі.

Приємно вражена Нікітюк розповіла іноземній зірці про те, що вона з Хмельницького і перебуває на самоізоляції через коронавірус.

– О Боже, дурачок! Ти мені подзвонив. Треба терміново розпустити волосся, – сказала ведуча.

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Джаред Лето, зі свого боку, передав вітання українцям та закликав берегти близьких та залишатися вдома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 24 Мар 2020 в 1:32 PDT

Нагадаємо, Джаред Лето заліз на Рибальський міст у Києві і підтвердив це, опублікувавши відео свого руфу.