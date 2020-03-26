У Льва Лещенка коронавірусу немає – Винокур

У мережі з’явилася інформація про те, що у артиста РРФСР Льва Лещенка підтвердилося інфікування коронавірусом.
Російські ЗМІ посилаються на пабліки Mash і 112.
Водночас його друг Володимир Винокур спростовує інформацію про позитивний тест на коронавірус у Лещенка.
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За його словами, співак лікується від запалення легенів.
Нагадаємо, концертний директор розповів, що Лещенко разом із дружиною сам вирішив лягти до лікарні 24 березня, коли відчув нездужання. Їх госпіталізували до медзакладу в Комунарці.
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