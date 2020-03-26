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У Льва Лещенка коронавірусу немає – Винокур

У мережі з’явилася інформація про те, що у артиста РРФСР Льва Лещенка підтвердилося інфікування коронавірусом.

Російські ЗМІ посилаються на пабліки Mash і 112.

Водночас його друг Володимир Винокур спростовує інформацію про позитивний тест на коронавірус у Лещенка.

Читайте: Лещенко в лікарні: Винокур різко прокоментував госпіталізацію співака

За його словами, співак лікується від запалення легенів.

Нагадаємо, концертний директор розповів, що Лещенко разом із дружиною сам вирішив лягти до лікарні 24 березня, коли відчув нездужання. Їх госпіталізували до медзакладу в Комунарці.

Джерело: Дождь

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