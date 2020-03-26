Відлетів на чотири метри: репер Bugzy Malone розбився на квадроциклі

Британський репер Bugzy Malone отримав серйозні травми після аварії на своєму квадроциклі.

Очевидці розповіли, що музикант відлетів за чотири метри від свого квадроцикла після того, як врізався на ньому в Audi.

На відео, яке знімали його друзі, видно, що репер лежить на дорозі після удару. В якому стані його госпіталізували, поки невідомо.

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– Він був у помаранчевому піджаку. Ми зателефонували до швидкої допомоги і продовжували спілкуватися з ним, поки не приїхали медики, – розповів очевидець ДТП.

Bugzy Malone – грайм-виконавець із Манчестера. Його міні-альбоми регулярно потрапляли у топ-10 хіт-параду Великої Британії.

Нагадаємо, у січні минулого року репер Juice WRLD помер від передозування оксикодоном і кодеїном.

Джерело: thebugzymalone