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Тілль Ліндеманн потрапив у лікарню з коронавірусом

Соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна забрали в лікарню в Берліні з коронавірусом.

У нього була дуже висока температура.

Наразі Ліндеманн перебуває на карантині у відділенні інтенсивної терапії.

Читайте: У прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона діагностували коронавірус

У березні Ліндеманн дав кілька концертів в Росії зі своїм новим проектом Lindemann.

Нагадаємо, в Німеччині зареєстровано понад 43 тис. випадків інфікування на новий коронавірус. Понад 260 інфікованих померли.

Джерело: Bild

Фото: Dreamstime

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