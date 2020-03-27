Соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна забрали в лікарню в Берліні з коронавірусом.
У нього була дуже висока температура.
Наразі Ліндеманн перебуває на карантині у відділенні інтенсивної терапії.
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У березні Ліндеманн дав кілька концертів в Росії зі своїм новим проектом Lindemann.
Нагадаємо, в Німеччині зареєстровано понад 43 тис. випадків інфікування на новий коронавірус. Понад 260 інфікованих померли.
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