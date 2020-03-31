Джиган і Оксана Самойлова розлучаються

Російський репер Джиган розлучається Із дружиною Оксаною Самойловою.

Про це російська модель повідомила в своєму Instagram.

– Усі 10 років щасливого сімейного життя були обманом з його боку. А я просто жила і вірила йому. Він говорив такі речі, клявся здоров’ям наших дітей, благав не вірити в плітки і чутки, – каже Самойлова.

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Модель стверджує, що репер постійно їй зраджував.

Драма, що розгорнулася в родині Джигана і Оксани Самойлової, почалася в першій половині березня. Артист знімав прямі ефіри в Instagram і на очах підписників лаявся матом і просив п’ятирічну дочку Лею принести йому пива.

Як писали Факти ICTV, у лютому Оксана Самойлова народила Джигану хлопчика. Дитину назвали Давид.

Джерело: Оксана Самойлова

Фото: Оксана Самойлова