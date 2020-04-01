Гітарист Slayer і Exodus Гері Холт захворів на коронавірус

Гітарист рок-гуртів Slayer і Exodus Гері Холт захворів на коронавірус Covid-19.

Про це артист написав у себе в Instagram, але повідомлення згодом видалив.

Холт здав тест 11 днів тому. До цього часу більшість симптомів у артиста вже пройшли.

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– Я чудово себе почуваю. В житті у мене були моменти і складніші, але зараз з моїм здоров’ям все нормально, – написав він.

Холт додав, що результат тесту його дружини Лайзи був негативним.

Перед тим як здати аналіз на коронавірус, гітарист їздив Європою у турі з гуртами Testament і Death Angel.

Після повернення барабанщик Death Angel Віл Керролл і вокаліст Testament Чак Біллі здали позитивні тести на Covid-19.

Як писали Факти ICTV, британський актор Ендрю Джек помер від коронавірусу.

76-річний кіноактор відомий за роллю майора Калуана Ематта в кіносазі Зоряні війни.

Джерело: Nme

Фото: Dreamstime