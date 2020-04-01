Гітарист Slayer і Exodus Гері Холт захворів на коронавірус

Гітарист рок-гуртів Slayer і Exodus Гері Холт захворів на коронавірус Covid-19.
Про це артист написав у себе в Instagram, але повідомлення згодом видалив.
Холт здав тест 11 днів тому. До цього часу більшість симптомів у артиста вже пройшли.
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– Я чудово себе почуваю. В житті у мене були моменти і складніші, але зараз з моїм здоров’ям все нормально, – написав він.
Холт додав, що результат тесту його дружини Лайзи був негативним.
Перед тим як здати аналіз на коронавірус, гітарист їздив Європою у турі з гуртами Testament і Death Angel.
Після повернення барабанщик Death Angel Віл Керролл і вокаліст Testament Чак Біллі здали позитивні тести на Covid-19.
Як писали Факти ICTV, британський актор Ендрю Джек помер від коронавірусу.
76-річний кіноактор відомий за роллю майора Калуана Ематта в кіносазі Зоряні війни.
Джерело: Nme
Фото: Dreamstime