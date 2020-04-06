Блогер Павло Петель загинув у ДТП під Москвою

Блогер Павло петель загинув в ДТП з таксистом, якого зупинив дорогою до Москви. На Сімферопольському шосе в районі Подольська (Підмосков’я) Mercedes на швидкості близько 200 км/год влетів у фуру, яка стояла на заправці.
В авто перебували чотири людини. Водій і два пасажири загинули на місці, вижив лише один.
Петеля два дні шукали рідні і тільки зараз змогли встановити, що він загинув в аварії в Росії.
Читайте: Володар Еммі та Греммі Адам Шлезінгер помер від коронавірусу
Б’юті-блогер Сергій Остриков в Instagram підтвердив смерть свого друга.
– Отримано підтвердження з моргу. Павло загинув. Я не знаю, що робити. За російським законодавством, я Павлу ніхто, і тут у нього немає нікого з рідних. У такій ситуації із закритими кордонами тіло на батьківщину в Україну, найімовірніше, не відправлять, – написав він.
Остриков стурбований тим, як поховати друга:
– Напевно, треба робити кремацію, але як передати документи на це рішення з іншої країни?
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Получено подтверждение из морга. Павел погиб. Я не знаю, что делать. По российскому законодательству я Павлу никто, и здесь у него нет никого из родных. При текущей ситуации с закрытыми границами тело на родину в Украину скорее всего не отправят. Родственники при закрытых границах скорее всего не смогут приехать из Украины. Наверное, надо делать кремацию, но как передать документы на это решение из другой страны? Может быть есть кто-то подкованный в этой непростой теме в это непростое время, кто мог бы проконсультировать или помочь? Любимый Пашин кот #Хромик к своему счастью не понимает, что случилось. Но вопрос с его новым домом также надо срочно решать. Я очень люблю Хромика, но у меня сильнейшая аллергия на кошек, забрать не смогу. Если вы готовы подарить свою заботу не очень ручному 8-летнему коту с пугливым уличным характером, пожалуйста, напишите мне пару фраз, почему именно у вас Хромику будет хорошо. Паша бы не хотел, чтобы он оказался в случайных руках.
Павлу Петелю було 44 роки, народився в Дніпрі, в 2010 році приїхав підкорювати Росію. Там він займався бодібілдингом, часто з’являвся на вулиці в жіночому одязі і з яскравим макіяжем. Мав також свій відеоблог, де в образі багатої жінки розмірковував про моду. У соцмережах виставляв фото у спідній білизні.
Фото: Павло Петель