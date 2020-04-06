Блогер Павло Петель загинув у ДТП під Москвою

Блогер Павло петель загинув в ДТП з таксистом, якого зупинив дорогою до Москви. На Сімферопольському шосе в районі Подольська (Підмосков’я) Mercedes на швидкості близько 200 км/год влетів у фуру, яка стояла на заправці.

В авто перебували чотири людини. Водій і два пасажири загинули на місці, вижив лише один.

Петеля два дні шукали рідні і тільки зараз змогли встановити, що він загинув в аварії в Росії.

Читайте: Володар Еммі та Греммі Адам Шлезінгер помер від коронавірусу

Б’юті-блогер Сергій Остриков в Instagram підтвердив смерть свого друга.

– Отримано підтвердження з моргу. Павло загинув. Я не знаю, що робити. За російським законодавством, я Павлу ніхто, і тут у нього немає нікого з рідних. У такій ситуації із закритими кордонами тіло на батьківщину в Україну, найімовірніше, не відправлять, – написав він.

Остриков стурбований тим, як поховати друга:

– Напевно, треба робити кремацію, але як передати документи на це рішення з іншої країни?

Павлу Петелю було 44 роки, народився в Дніпрі, в 2010 році приїхав підкорювати Росію. Там він займався бодібілдингом, часто з’являвся на вулиці в жіночому одязі і з яскравим макіяжем. Мав також свій відеоблог, де в образі багатої жінки розмірковував про моду. У соцмережах виставляв фото у спідній білизні.

Фото: Павло Петель