“Русалка” Куриленко знялася повністю оголеною

Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко потішила шанувальників пікантним знімком.
Куриленко в образі русалки постала на фото повністю оголеною. Цікаво, що волосся, яке прикриває тіло зірки, намалювали за допомогою комп’ютерної графіки.
Шанувальники оцінили сміливу публікацію акторки і закликали її робити подібні фото частіше.
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“Казкова краса”, “Сексуальна”, “Круто, роби більше таких фото”, “Ольго, ти – вогонь”, – написали люди.
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Нагадаємо, Куриленко, яка вилікувалася від коронавірусу, розповіла про симптоми хвороби.
Фото: olgakurylenkoofficial