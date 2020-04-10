“Русалка” Куриленко знялася повністю оголеною

Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко потішила шанувальників пікантним знімком.

Куриленко в образі русалки постала на фото повністю оголеною. Цікаво, що волосся, яке прикриває тіло зірки, намалювали за допомогою комп’ютерної графіки.

Шанувальники оцінили сміливу публікацію акторки і закликали її робити подібні фото частіше.

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“Казкова краса”, “Сексуальна”, “Круто, роби більше таких фото”, “Ольго, ти – вогонь”, – написали люди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 9 Апр 2020 в 4:00 PDT

Нагадаємо, Куриленко, яка вилікувалася від коронавірусу, розповіла про симптоми хвороби.

Фото: olgakurylenkoofficial