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“Русалка” Куриленко знялася повністю оголеною

Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко потішила шанувальників пікантним знімком.

Куриленко в образі русалки постала на фото повністю оголеною. Цікаво, що волосся, яке прикриває тіло зірки, намалювали за допомогою комп’ютерної графіки.

Шанувальники оцінили сміливу публікацію акторки і закликали її робити подібні фото частіше.

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“Казкова краса”, “Сексуальна”, “Круто, роби більше таких фото”, “Ольго, ти – вогонь”, – написали люди.

 

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Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

Нагадаємо, Куриленко, яка вилікувалася від коронавірусу, розповіла про симптоми хвороби.

Фото: olgakurylenkoofficial

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