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У Шнурова коронавірус: музикант назвав свою заяву жартом

Російський музикант Сергій Шнуров пояснив, що не інфікований коронавірусом, а його заява про це раніше була просто жартом.

Про своє нібито зараження лідер рок-гурту Ленинград повідомив під час прямого ефіру в Instagram футболіста Олександра Кержакова.

На відео він відмовляв спортсмена приїжджати до нього на дачу, щоб той не заразився від нього коронавірусом.

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– Жоден вірус ще не скасовував жартівливої розмови і розмови ні про що, – сказав Шнуров у своєму зверненні через соцмережу.

Музикант додав, що якби справді заразився, то зробив би офіційну заяву.

Нагадаємо, Шнуров пішов у велику політику і вступив до Партії зростання, з якою може балотуватися у Держдуму.

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