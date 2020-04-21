Без нижньої білизни: Меттью Перрі показав своє хобі на карантині

Актор Меттью Перрі, відомий за роллю Чендлера в Друзях, поділився результатами свого нового карантинного хобі – випікання.

50-річна зірка комедійного серіалу опублікувала фотографію свого свіжоприготованого печива. Водночас Перрі стверджує, що пік його без трусів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matthew Perry (@mattyperry4) 20 Апр 2020 в 6:07 PDT

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Схоже, актор своєю випічкою натякає на одну із серій Друзів, в якій Джоуї надягає усі речі Чендлера (без білизни) і пародіює його.

Як відомо, через карантин відкладено возз’єднання друзів у знаменитому серіалі. Раніше вихід нової серії Друзів було заплановано на травень 2020 року.

Фото: mattyperry4