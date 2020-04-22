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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Холлі Беррі зізналася, що Пірс Броснан врятував їй життя

Голлівудська актриса Холлі Беррі зізналася, що її колега на знімальному майданчику Пірс Броснан врятував їй життя під час зйомок фільму про Джеймса Бонда Помри, але не сьогодні.

53-річна зірка розкрила секрет, який вона тримала з 2002 року, у програмі The Tonight Show.

За словами Холлі Беррі, Броснан врятував їй життя, коли вона почала задихатися, вдавившись фініком.

– Я повинна була вести себе сексуально, поїдаючи фінік, і намагаючись спокусити Джеймса Бонда, якого грав Броснан, – розповіла Беррі. – Але замість цього я вдавилася, і Пірсу довелося застосувати на мені прийом Геймліха.

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Після цього актор став для неї однією з найулюбленіших людей у ​​всьому світі, зізналася Холлі Беррі.

Як відомо, прем’єру нового фільму про Джеймса Бонда Не час помирати перенесли через коронавірус.

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