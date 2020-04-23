Треба відпрацювати і там, і там: Седокова зізналася про секс утрьох

Співачка Анна Седокова зізналася, що у неї був не один секс утрьох за часів, коли вона була учасницею ВІА Гри.

– Вважаю, що красиво, коли три жінки разом, – зазначила вона і додала, що досвіду, “коли два хлопці та одна дівчина” у неї не було.

Седокова розповіла, що спробувала секс утрьох “через велику любов”, але їй не сподобалося.

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Зірка зізналася, що розчарована у такій формі заняття любов’ю, тому що під час сексу втрьох складно “добре відпрацювати”.

– Я відмінниця. Треба і там добре відпрацювати, і там, – прокоментувала Аанна.

Нагадаємо, раніше Седокова опублікувала відео з трьома напівголими дівчатами в шкіряній білизні та аксесуарах.