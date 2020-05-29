Журнал Forbes позбавив американську модель Кайлі Дженнер статусу мільярдера, оскільки її стан становить менш $900 млн.

Навесні минулого року журнал названий її наймолодшим мільярдером в історії.

Тепер Forbes стверджує, що вона весь цей час роздувала масштаб і успіх свого бізнесу.

Видання провело перерахунок статків Дженнер і з’ясувало, що восени 2019 року модель придбала 51% бренду Kylie Cosmetics.

Читайте: Бікіні і сонцезахисний крем: Кайлі Дженнер поділилася відвертим відео

Однак, за даними видання, частка моделі, що залишилась в Kylie Cosmetics, менше, ніж переконувала її сім’я Кардаш’ян-Дженнер в ЗМІ: 44,1%, а не 49%.

З моменту укладення угоди котирування акцій Coty впали більш ніж на 60%.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер вдруге очолила рейтинг наймолодших мільярдерів світу. У свої 22 роки вона володіє статком у понад $ 1,2 млрд.