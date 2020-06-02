Blackout tuesday - що це і як пов'язане з Джорджем Флойдом

У мережі запустили флешмоб Blackout Tuesday з підтримкою кампанії з недискримінації через протести, що спалахнули після вбивства в США чорношкірого Джорджа Флойда.
Публікації викладають в рамках руху за підвищення обізнаності про расову нерівність. Пости з’явилися в соціальних мережах Twitter, Instagram, TikTok, YouTube і на інших платформах.
Хто такий Джордж Флойд
46-річний Джордж Флойд загинув 25 травня в місті Міннеаполісі під час поліцейської операції. Один з копів затиснув коліном йому шию під час затримання.
За версією слідства, утримував його більше 11 хвилин – навіть після того, як Флойд знепритомнів. За результатамисудмедекспертизи смерть наступила в результаті механічної асфіксії.
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Офіційною причиною смерті Флойда є зупинка серцево-легеневої діяльності після стиснення і задушення шиї, що кваліфікується як вбивство. У поліції пред’явили обвинувачення одному своєму співробітнику.
Blackout Tuesday
Світові зірки почали постити чорний квадрат в знак солідарності з загиблим та з закликами зменшити рівень расизму. Пости з’явилися в акаунтах співачки Ріанни, моделей Белли Хадід та Кім Кардашьян, актриси Шерон Стоун та інших.
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А деякі музичні компанії США, заявили, що не працюватимуть у вівторок 2 червня в знак солідарності.
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It’s hard to know what to say because I’ve been dealing with racism my entire life. That said, it’s rearing its ugly head right now & by God it’s time to deal with it once & for all. My team & I stand for justice. Conversations will be had & action will be taken. #THESHOWMUSTBEPAUSED For all of my friends in the blind and differently-abled communities, here’s the text that is included in this image: “MUSIC INDUSTRY BLACK OUT TUESDAY Due to recent events please join us as we take an urgent step of action to provoke accountability and change. As gatekeepers of the culture, it’s our responsibility to not only come together to celebrate the wins, but also hold each other up during a loss. Join us on Tuesday JUNE 2 as a day to disconnect from work and reconnect with our community. #THESHOWMUSTBEPAUSED”
Скандал в Україні з Blackout Tuesday
Директор журналу Vogue Ukraine Юлія Пелипас заявила про громадянську війну в Україні, коли коментувала акцію Blackout Tuesday.
Вона написала англійською мовою в Instagram, зазначивши, що була свідком громадянської війни в Україні.
Пізніше Пелипас відредагувала свою публікацію, вказавши, що в Україні йде просто війна. Вона також вибачилася.
Протести у США
Протести в містах США схожі на зведення із поля бою. За останні три дні було вбито четверо людей. серед них двоє поліцейських. Ще більше десятка копів поранені.
Водночас у багатьох міста тривають мирні акції, які незважаючи на карантин, збирають по кілька тисяч учасників.
Але американська влада у міста почала вводити військовослужбовців Нацгвардії. Так хочуть відновити безпеку на вулицях США.