Blackout tuesday - що це і як пов'язане з Джорджем Флойдом

У мережі запустили флешмоб Blackout Tuesday з підтримкою кампанії з недискримінації через протести, що спалахнули після вбивства в США чорношкірого Джорджа Флойда.

Публікації викладають в рамках руху за підвищення обізнаності про расову нерівність. Пости з’явилися в соціальних мережах Twitter, Instagram, TikTok, YouTube і на інших платформах.

Хто такий Джордж Флойд

46-річний Джордж Флойд загинув 25 травня в місті Міннеаполісі під час поліцейської операції. Один з копів затиснув коліном йому шию під час затримання.

За версією слідства, утримував його більше 11 хвилин – навіть після того, як Флойд знепритомнів. За результатамисудмедекспертизи смерть наступила в результаті механічної асфіксії.

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Офіційною причиною смерті Флойда є зупинка серцево-легеневої діяльності після стиснення і задушення шиї, що кваліфікується як вбивство. У поліції пред’явили обвинувачення одному своєму співробітнику.

Blackout Tuesday

Світові зірки почали постити чорний квадрат в знак солідарності з загиблим та з закликами зменшити рівень расизму. Пости з’явилися в акаунтах співачки Ріанни, моделей Белли Хадід та Кім Кардашьян, актриси Шерон Стоун та інших.

Переглянути цей допис в Instagram BLACK LIVES MATTER #blackouttuesday Допис, поширений Saffron Barker ♡ (@saffronbarker) 2 Чер 2020 р. о 12:40 PDT

Переглянути цей допис в Instagram #theshowmustbepaused Допис, поширений Radiohead (@radiohead) 1 Чер 2020 р. о 4:00 PDT

Переглянути цей допис в Instagram YUP Допис, поширений GUESS WHO FUCCKIN YO BITVH (@asaprocky) 2 Чер 2020 р. о 2:37 PDT

А деякі музичні компанії США, заявили, що не працюватимуть у вівторок 2 червня в знак солідарності.

Скандал в Україні з Blackout Tuesday

Директор журналу Vogue Ukraine Юлія Пелипас заявила про громадянську війну в Україні, коли коментувала акцію Blackout Tuesday.

Вона написала англійською мовою в Instagram, зазначивши, що була свідком громадянської війни в Україні.

Пізніше Пелипас відредагувала свою публікацію, вказавши, що в Україні йде просто війна. Вона також вибачилася.

Протести у США

Протести в містах США схожі на зведення із поля бою. За останні три дні було вбито четверо людей. серед них двоє поліцейських. Ще більше десятка копів поранені.

Водночас у багатьох міста тривають мирні акції, які незважаючи на карантин, збирають по кілька тисяч учасників.

Але американська влада у міста почала вводити військовослужбовців Нацгвардії. Так хочуть відновити безпеку на вулицях США.