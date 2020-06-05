Кожен візит української співачки та актриси Даші Астаф’євої до Львова не обходиться без уваги, особливо чоловічої, варто тільки зірці оголитися в місті.

І ось Астаф’єва потішила шанувальників своєї фігури новим спекотним знімком.

Для фотосесії співачка повністю оголилася в одному зі львівських готелів. Лише маленькі штрихи на постобробці приховують найінтимніші місця на тілі моделі.

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– Настрій – Львів, – підписала знімок Астаф’єва.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 5 Июн 2020 в 4:18 PDT

У цьому ж готелі зірка хвалилася фігурою в купальнику в кольорах тільняшки та виходила на балкон, прикриваючись ковдрою.