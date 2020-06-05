Кожен візит української співачки та актриси Даші Астаф’євої до Львова не обходиться без уваги, особливо чоловічої, варто тільки зірці оголитися в місті.
І ось Астаф’єва потішила шанувальників своєї фігури новим спекотним знімком.
Для фотосесії співачка повністю оголилася в одному зі львівських готелів. Лише маленькі штрихи на постобробці приховують найінтимніші місця на тілі моделі.
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– Настрій – Львів, – підписала знімок Астаф’єва.
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У цьому ж готелі зірка хвалилася фігурою в купальнику в кольорах тільняшки та виходила на балкон, прикриваючись ковдрою.
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